Патрушев оценил рост числа кибератак во время выборов в Госдуму
Количество кибератак на государственные информационные системы России в период проведения выборов в Госдуму значительно выросло, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
«Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования», — заявил секретарь Совбеза журналистам во время рабочей поездки в Сахалинскую область.
Он также отметил, что Государственный департамент США до голосования «публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России». «Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию», — сказал Патрушев.
После выборов США заявили, что избирательный процесс в России прошел в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил он. «При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам», — подчеркнул Патрушев.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT заявил, что во время проведения выборов в России на серверы ЦИК совершалось огромное количество кибератак, примерно 50% из которых происходили из США.
Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.