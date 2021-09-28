Патрушев оценил рост числа кибератак во время выборов в Госдуму

После выборов США заявили, что избирательный процесс в России прошел в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил он. «При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам», — подчеркнул Патрушев.