Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Срочник покончил с собой в части на Урале после гибели солдата на учениях

Ведомости

В военной части в Свердловской области, где накануне на учениях заблудился и погиб солдат, совершил суицид другой срочник. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны.

По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием. По факту смерти военнослужащего командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Начато расследование обстоятельств и причин произошедшего. Источник ТАСС сообщает, что речь идет о той же самой ракетной части, где накануне погиб солдат, по официальным данным, заблудившийся во время учений.

Накануне, 28 сентября, ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего. По предварительным данным, солдат из части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), у которого был автомат без боеприпасов и штык-нож, отклонился от маршрута во время учений и заблудился. Позже в Минобороны сообщили, что солдат погиб, его тело было найдено в лесу. По предварительным данным, он погиб от удара током, пытаясь залезть на опору ЛЭП.

Источник ТАСС сообщал, что солдат служил в воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила. Там базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.

Ранее по теме: Пропавшего из части РВСН на Урале солдата нашли мертвым

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных