Срочник покончил с собой в части на Урале после гибели солдата на учениях
В военной части в Свердловской области, где накануне на учениях заблудился и погиб солдат, совершил суицид другой срочник. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны.
По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием. По факту смерти военнослужащего командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Начато расследование обстоятельств и причин произошедшего. Источник ТАСС сообщает, что речь идет о той же самой ракетной части, где накануне погиб солдат, по официальным данным, заблудившийся во время учений.
Накануне, 28 сентября, ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего. По предварительным данным, солдат из части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), у которого был автомат без боеприпасов и штык-нож, отклонился от маршрута во время учений и заблудился. Позже в Минобороны сообщили, что солдат погиб, его тело было найдено в лесу. По предварительным данным, он погиб от удара током, пытаясь залезть на опору ЛЭП.
Источник ТАСС сообщал, что солдат служил в воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила. Там базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.