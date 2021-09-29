Срочник покончил с собой в части на Урале после гибели солдата на учениях

Накануне, 28 сентября, ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего. По предварительным данным, солдат из части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), у которого был автомат без боеприпасов и штык-нож, отклонился от маршрута во время учений и заблудился. Позже в Минобороны сообщили, что солдат погиб, его тело было найдено в лесу. По предварительным данным, он погиб от удара током, пытаясь залезть на опору ЛЭП.