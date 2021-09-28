Пропавшего из части РВСН на Урале солдата нашли мертвым
Заблудившегося в Свердловской области в лесу солдата одной из ракетных частей нашли мертвым, он погиб, получив удар током во время попытки залезть на опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны, передает «Интерфакс».
Личное оружие погибшего найдено. По словам военных, для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия. Погибшему срочнику было 20 лет.
ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего ранее сегодня, 28 сентября. По предварительным данным, солдат, у которого был автомат без боеприпасов и штык-нож, отклонился от маршрута во время учений и заблудился.
Источник ТАСС сообщал, что солдат служил в воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила. Там базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.