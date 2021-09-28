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Пропавшего из части РВСН на Урале солдата нашли мертвым

Ведомости

Заблудившегося в Свердловской области в лесу солдата одной из ракетных частей нашли мертвым, он погиб, получив удар током во время попытки залезть на опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны, передает «Интерфакс».

Личное оружие погибшего найдено. По словам военных, для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия. Погибшему срочнику было 20 лет.

ЦВО сообщил о пропаже военнослужащего ранее сегодня, 28 сентября. По предварительным данным, солдат, у которого был автомат без боеприпасов и штык-нож, отклонился от маршрута во время учений и заблудился.

Источник ТАСС сообщал, что солдат служил в воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила. Там базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.

Ранее по теме: Из воинской части на Урале пропал солдат-срочник с оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных