Из воинской части на Урале пропал солдат-срочник с оружием

«Срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.