Из воинской части на Урале пропал солдат-срочник с оружием
Солдат-срочник с оружием пропал из ракетной части, дислоцированной в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС и местное издание E1.RU со ссылкой на источники. Позже в Минобороны подтвердили исчезновение солдата.
«Срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.
Как сообщает источник E1.RU, исчезнувший из части срочник был вооружен укороченным автоматом Калашникова (АКС-74У) и штык-ножом.
В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны агентству «Интерфакс» позже заявили, что «во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился». «Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», — заверили агентство в ведомстве. В администрации ЗАТО «Свободный» сообщили, что поиски идут уже несколько часов.