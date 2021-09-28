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Из воинской части на Урале пропал солдат-срочник с оружием

Ведомости

Солдат-срочник с оружием пропал из ракетной части, дислоцированной в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС и местное издание E1.RU со ссылкой на источники. Позже в Минобороны подтвердили исчезновение солдата.

«Срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о воинской части в закрытом поселке (ЗАТО) «Свободный» в 35 км от Нижнего Тагила, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а именно 42-я Тагильская ракетная дивизия, или в/ч 34103.

Как сообщает источник E1.RU, исчезнувший из части срочник был вооружен укороченным автоматом Калашникова (АКС-74У) и штык-ножом.

В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны агентству «Интерфакс» позже заявили, что «во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился». «Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», — заверили агентство в ведомстве. В администрации ЗАТО «Свободный» сообщили, что поиски идут уже несколько часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных