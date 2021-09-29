В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
В действиях YouTube при блокировке каналов немецкоязычной редакции телеканала RT имеются признаки грубого нарушения законов России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации. Нарушены весьма грубо, потому что это связано и с цензурой, и с препятствованием распространения информации СМИ, и так далее. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — сказал Песков в ответ на вопрос, возможна ли блокировка YouTube в России.
Он отметил, что в таких ситуациях «должна быть безусловно нулевая терпимость к подобным нарушениям закона». По словам представителя Кремля, российские органы могут предъявлять претензии к действиям YouTube в других странах, так как компания работает и в российском сегменте. В ответ на вопрос, означает ли это, что компании должны в других странах подчиняться российским законам, он сказал: «конечно, ну в том что касается нарушения прав наших юридических лиц, тем более наших СМИ».
28 сентября телеканал RT сообщил, что в YouTube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.
Позднее МИД России назвал блокировку каналов «актом беспрецедентной информационной агрессии» и сообщил о решении обратиться в «компетентные органы» с целью разработки «в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер».