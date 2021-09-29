В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации. Нарушены весьма грубо, потому что это связано и с цензурой, и с препятствованием распространения информации СМИ, и так далее. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — сказал Песков в ответ на вопрос, возможна ли блокировка YouTube в России.