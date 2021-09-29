В Госдуме заявили о нарушении Deutsche Welle российских законов

«Немецкое СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы с 2019 г. и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве в наши внутренние дела. В частности, журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек. Наша позиция в части отношения к немецкой компании не изменилась», — сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии. По его словам, у России есть все основания для принятия ответных мер.