В Госдуме заявили о нарушении Deutsche Welle российских законов
Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle нарушал российское законодательство, у России есть все основания для принятия ответных мер, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев после блокировки YouTube двух немецкоязычных каналов RT.
Накануне телеканал RT сообщил, что в YouTube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре сообщили, что каналы RT были заблокированы из-за распространения недостоверных сведений о коронавирусе.
«Немецкое СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы с 2019 г. и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве в наши внутренние дела. В частности, журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек. Наша позиция в части отношения к немецкой компании не изменилась», — сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии. По его словам, у России есть все основания для принятия ответных мер.
28 сентября МИД России назвал блокировку каналов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, которую совершили при «потворстве, если не по настоянию» властей Германии и немецких изданий. По мнению МИДа, правительство и СМИ страны прежде «без стеснения и практически открыто» долгое время подвергали клевете и травле журналистов российских изданий, а также блокировали их банковские счета. Ведомство предложит российским ведомствам принять ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ, отмечается в заявлении.
В действиях YouTube при блокировке каналов немецкоязычной редакции телеканала RT имеются признаки грубого нарушения законов России, заявил 29 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — отметил Песков.
Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в YouTube тем, что каналы распространяли ложные сведения о коронавирусе. По данным пресс-службы, RT DE было объявлено предупреждение за загрузку нарушающего правила контента. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал», уточнили в Google.