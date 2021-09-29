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В этом году российское гражданство получили 500 000 иностранцев

Ведомости

Российское гражданство с начала текущего года получили более 500 000 человек, среди которых в основном граждане Украины, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова на пресс-конференции.

«Запрос на получение российского гражданства растет. В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тыс. приобрели гражданство РФ. На сегодня — в 2021 г. — мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», — цитирует ТАСС Казакову.

По ее словам, много соотечественников хотят получить гражданство России, в частности, среди желающих получить российское гражданство граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. «Лица с Украины, которые проживают на юго-востоке, это в основном потоке порядка 50%, но и граждане Украины в РФ с 2014 года», — уточнила Казакова.

Всего российские паспорта получили 611 000 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил 14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В эту категорию вошли жители ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных