В этом году российское гражданство получили 500 000 иностранцев

«Запрос на получение российского гражданства растет. В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тыс. приобрели гражданство РФ. На сегодня — в 2021 г. — мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», — цитирует ТАСС Казакову.