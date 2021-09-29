В этом году российское гражданство получили 500 000 иностранцев
Российское гражданство с начала текущего года получили более 500 000 человек, среди которых в основном граждане Украины, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова на пресс-конференции.
«Запрос на получение российского гражданства растет. В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тыс. приобрели гражданство РФ. На сегодня — в 2021 г. — мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», — цитирует ТАСС Казакову.
По ее словам, много соотечественников хотят получить гражданство России, в частности, среди желающих получить российское гражданство граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. «Лица с Украины, которые проживают на юго-востоке, это в основном потоке порядка 50%, но и граждане Украины в РФ с 2014 года», — уточнила Казакова.
Всего российские паспорта получили 611 000 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил 14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В эту категорию вошли жители ДНР и ЛНР.