Путин призвал Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться «Спутником V»

Российский лидер напомнил турецкому президенту, что в его окружении заболели десятки человек, «потому что поздно ревакцинировались». «Так что, следующий раз, будете ревакцинироваться — во-первых, своевременно, а во-вторых — "Спутником", — посоветовал Путин Эрдогану в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что у него высокие титры антител после вакцинации, и он не заболел «несмотря на то, что целый день провел с инфицированным человеком».