Путин призвал Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом Путин заявил по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.
Российский лидер напомнил турецкому президенту, что в его окружении заболели десятки человек, «потому что поздно ревакцинировались». «Так что, следующий раз, будете ревакцинироваться — во-первых, своевременно, а во-вторых — "Спутником", — посоветовал Путин Эрдогану в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что у него высокие титры антител после вакцинации, и он не заболел «несмотря на то, что целый день провел с инфицированным человеком».
Эрдоган ответил, что «уже сделал это (ревакцинировался. — Ред.) вакциной Pfizer-Biontech». «Тогда в следующий раз [Спутником]», — добавил Путин.
Российский президент, уходивший на самоизоляцию 14 сентября из-за «десятков» случаев выявленного коронавируса в своем окружении, сегодня завершил ее и встретился с Эрдоганом в Сочи. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания COVID-19.
Ранее тест Путина на коронавирус показал отрицательный результат. Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.