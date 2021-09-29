Путин завершил самоизоляцию

Позже президент заявил, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания COVID-19.