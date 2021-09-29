Путин завершил самоизоляцию
Президент России Владимир Путин 29 сентября фактически вышел из режима самоизоляции после контакта с зараженными коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня в Сочи Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Что касается выхода из режима самоизоляции — де-факто да. Де-факто это уже не самоизоляция», — сказал Песков.
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот пациент был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».
Позже президент заявил, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания COVID-19.
Ранее тест Путина на коронавирус показал отрицательный результат. Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.