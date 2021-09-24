Песков рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

На карантине Путин, по его словам, почти круглосуточно работает, связывается с членами правительства и администрацией. «Это обычный, временами круглосуточный процесс работы, и, конечно, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное, количество людей», — сказал он. Песков подчеркнул, что такой образ жизни является для президента «обычным». Поводов его менять никаких нет ,резюмировал пресс-секретарь.