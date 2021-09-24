Песков рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции
Образ жизни президента России Владимира Путина на самоизоляции не отличается от обычного, заявил журналистам в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На карантине Путин, по его словам, почти круглосуточно работает, связывается с членами правительства и администрацией. «Это обычный, временами круглосуточный процесс работы, и, конечно, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное, количество людей», — сказал он. Песков подчеркнул, что такой образ жизни является для президента «обычным». Поводов его менять никаких нет ,резюмировал пресс-секретарь.
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот пациент был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».
Позже Путин заявил, что COVID-19 подтвердился у «десятков» человек в его окружении. По словам Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится в минимизации личных контактов. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания COVID-19.
Ранее тест Путина на коронавирус показал отрицательный результат. Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%.
За последние сутки от COVID-19 умерло рекордное число россиян — 828. Показатель обновил максимум четвертый раз подряд. Наличие вируса подтвердилось у 21 379 граждан. Таким образом, общее количество зараженных за все время пандемии достигло 7 376 374 человека, умерших — 202 273.