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Песков рассказал о единичных случаях COVID-19 в Кремле

Ведомости

В Кремле продолжают фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о длительности самоизоляции президента.

«Это относительная самоизоляция. Просто это минимизация каких-то личных контактов. Цифры у нас [в стране] пошли вверх постепенно, — отметил Песков. — Продолжаются какие-то единоличные случаи заболевания — и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях. Поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают». Он также подчеркнул, что данные меры не ведут к снижению активности президента.

20 сентября Песков говорил, что Путин на этой неделе в основном продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот человек был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». 

Ранее по теме: Песков рассказал о планах Путина остаться на самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных