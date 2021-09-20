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Песков рассказал о планах Путина остаться на самоизоляции

Ведомости

Президент России Владимир Путин на этой неделе в основном продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Чувствует он себя прекрасно. Работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции», — сказал он.

Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот пациент был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». 

Позже Путин рассказал, что COVID-19 подтвердился у «десятков» человек в его окружении. Песков уточнил, что это люди, обслуживающие главу государства и отвечающие за его безопасность. Тест на коронавирус у самого президента показал отрицательный результат.

Путин прошел вакцинацию от коронавируса весной этого года. Первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам президента, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%.  

Ранее по теме: Песков сообщил детали о десятках заболевших COVID-19 в окружении Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных