Суд в Москве назначил Google еще два штрафа на 6,5 млн рублей
Мировой суд судебного участка N422 Таганского района города Москвы назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. об этом сообщает Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.
«По делам об административных правонарушениях по ч. 2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений и на Google LLC были наложены административные штрафы по двум делам на 2,5 и 4 миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении.
Ранее Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов общей суммой 26 млн руб., назначенных приговорами мировых судов Москвы. Соответствующее заявление было подано в Таганский суд после того, как он предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты.
Компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб. Twitter с начала года не выплатил более 45 млн рублей штрафов в России.