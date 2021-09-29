МВД подтвердило возможность выдворения нелегальных мигрантов после 30 сентября

Соответственно, до начала октября мигранты могли обратиться в МВД с заявлением об урегулировании своего правового положения без наложения санкций. Теперь срок действия послаблений завершается. Кроме того, с 1 октября заканчивается временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному выдворению за пределы России с установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания в России и сокращении срока временного пребывания.