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МВД подтвердило возможность выдворения нелегальных мигрантов после 30 сентября

Ведомости

Правоохранительные органы после 30 сентября смогут выдворять из России нелегальных мигрантов, которые не узаконили свое право нахождения в стране, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115-го федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории РФ», — сказала она журналистам в рамках пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас, по словам Казаковой, в России находятся около 7 млн мигрантов. Среди них нелегальных — «незначительное число», отметила она.

Срок временного пребывания или проживания в России иностранных граждан, а также их постановки на учет был продлен президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ. В июне глава государства пролонгировал данную меру до 30 сентября 2021 г.

Соответственно, до начала октября мигранты могли обратиться в МВД с заявлением об урегулировании своего правового положения без наложения санкций. Теперь срок действия послаблений завершается. Кроме того, с 1 октября заканчивается временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному выдворению за пределы России с установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания в России и сокращении срока временного пребывания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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