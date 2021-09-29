МВД подтвердило возможность выдворения нелегальных мигрантов после 30 сентября
Правоохранительные органы после 30 сентября смогут выдворять из России нелегальных мигрантов, которые не узаконили свое право нахождения в стране, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115-го федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории РФ», — сказала она журналистам в рамках пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас, по словам Казаковой, в России находятся около 7 млн мигрантов. Среди них нелегальных — «незначительное число», отметила она.
Срок временного пребывания или проживания в России иностранных граждан, а также их постановки на учет был продлен президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ. В июне глава государства пролонгировал данную меру до 30 сентября 2021 г.
Соответственно, до начала октября мигранты могли обратиться в МВД с заявлением об урегулировании своего правового положения без наложения санкций. Теперь срок действия послаблений завершается. Кроме того, с 1 октября заканчивается временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному выдворению за пределы России с установлением запрета на повторный въезд, а также решений о нежелательности пребывания в России и сокращении срока временного пребывания.