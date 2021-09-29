ФАС призвала торговые сети не злоупотреблять доминирующим положением
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг России дали разъяснения торговым сетям по вопросу формирования стоимости продуктов питания, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора. В частности, в ФАС призвали ритейлеров не злоупотреблять доминирующим положением на отдельных рынках.
«Если мы видим завышение цены на одни и те же товары там, где торговая сеть доминирует по сравнению с тем, где она конкурирует с другими участниками рынка, антимонопольным законодательством это интерпретируется как злоупотребление доминирующим положением. Предупреждения антимонопольных органов направлены на прекращение необоснованного завышения розничных цен», – заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на совещании с ритейлерами.
Он также рекомендовал торговым сетям в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения.
В свою очередь заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов рекомендовал ритейлерам по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах к прямым договорам. Это, по его словам, позволит снизить конечную цену товаров «на полке».
29 сентября Росстат зафиксировал в России рекордную с начала июля недельную инфляцию: потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.