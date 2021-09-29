ФАС призвала торговые сети не злоупотреблять доминирующим положением

«Если мы видим завышение цены на одни и те же товары там, где торговая сеть доминирует по сравнению с тем, где она конкурирует с другими участниками рынка, антимонопольным законодательством это интерпретируется как злоупотребление доминирующим положением. Предупреждения антимонопольных органов направлены на прекращение необоснованного завышения розничных цен», – заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на совещании с ритейлерами.