Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

ФАС призвала торговые сети не злоупотреблять доминирующим положением

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг России дали разъяснения торговым сетям по вопросу формирования стоимости продуктов питания, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора. В частности, в ФАС призвали ритейлеров не злоупотреблять доминирующим положением на отдельных рынках.

«Если мы видим завышение цены на одни и те же товары там, где торговая сеть доминирует по сравнению с тем, где она конкурирует с другими участниками рынка, антимонопольным законодательством это интерпретируется как злоупотребление доминирующим положением. Предупреждения антимонопольных органов направлены на прекращение необоснованного завышения розничных цен», – заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на совещании с ритейлерами.

Он также рекомендовал торговым сетям в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения.

В свою очередь заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов рекомендовал ритейлерам по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах к прямым договорам. Это, по его словам, позволит снизить конечную цену товаров «на полке».

29 сентября Росстат зафиксировал в России рекордную с начала июля недельную инфляцию: потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рекордную с начала июля недельную инфляцию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных