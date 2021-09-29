Росстат зафиксировал рекордную с начала июля недельную инфляцию

За последнюю неделю сильнее всего в соответствии с сезоном подорожали помидоры — на 10,05% после 7,94% неделей ранее. При этом стоимость огурцов выросла меньше, чем в предыдущий период — на 4,19% после 7% соответственно. В целом плодоовощная продукция увеличилась в цене на 0,3%. Картофель подорожал на 1,77%, тогда как яблоки подешевели на 2,01%, морковь — на 1,2%, а репчатый лук и белокочанная капуста — на 0,46% соответственно.