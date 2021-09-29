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Росстат зафиксировал рекордную с начала июля недельную инфляцию

Ведомости

Потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%, следует из материалов Росстата. Это рекордное значение с начала июля. Так, с 29 июня по 5 июля недельная инфляция составила 0,46%, после чего замедлилась.

На прошлой неделе потребительские цены в России выросли на 0,1%. Это значение стало самым высоким со второй половины августа. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.

За последнюю неделю сильнее всего в соответствии с сезоном подорожали помидоры — на 10,05% после 7,94% неделей ранее. При этом стоимость огурцов выросла меньше, чем в предыдущий период — на 4,19% после 7% соответственно. В целом плодоовощная продукция увеличилась в цене на 0,3%. Картофель подорожал на 1,77%, тогда как яблоки подешевели на 2,01%, морковь — на 1,2%, а репчатый лук и белокочанная капуста — на 0,46% соответственно.

Среди других продуктов питания наиболее заметно выросла стоимость куриных яиц — на 3,5%. Это самое сильное недельное подорожание данного продукта с начала декабря 2020 г. Так, в период с 8 по 14 декабря их цена увеличилась на 4%.

Стоимость охлажденных кур выросла на 1,12%. Говядина подорожала на 0,6%, свинина — на 0,58%. При этом баранина подешевела на 0,38%.

По данным Минэкономразвития, к 27 сентября инфляция в России составила 7,26% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали на 9,41%, а непродовольственные — на 7,85%. Стоимость услуг выросла на 4,26%.

В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. 21 сентября Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста потребительских цен в стране на конец года с 5 до 5,8%. В ЦБ полагают, что инфляция вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.

Ранее по теме: Решетников заявил о рисках роста инфляции выше прогнозных оценок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных