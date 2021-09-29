Росстат зафиксировал рекордную с начала июля недельную инфляцию
Потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%, следует из материалов Росстата. Это рекордное значение с начала июля. Так, с 29 июня по 5 июля недельная инфляция составила 0,46%, после чего замедлилась.
На прошлой неделе потребительские цены в России выросли на 0,1%. Это значение стало самым высоким со второй половины августа. В целом с начала сентября стоимость товаров из потребительской корзины увеличилась на 0,49%, а с начала года — на 5,2%.
За последнюю неделю сильнее всего в соответствии с сезоном подорожали помидоры — на 10,05% после 7,94% неделей ранее. При этом стоимость огурцов выросла меньше, чем в предыдущий период — на 4,19% после 7% соответственно. В целом плодоовощная продукция увеличилась в цене на 0,3%. Картофель подорожал на 1,77%, тогда как яблоки подешевели на 2,01%, морковь — на 1,2%, а репчатый лук и белокочанная капуста — на 0,46% соответственно.
Среди других продуктов питания наиболее заметно выросла стоимость куриных яиц — на 3,5%. Это самое сильное недельное подорожание данного продукта с начала декабря 2020 г. Так, в период с 8 по 14 декабря их цена увеличилась на 4%.
Стоимость охлажденных кур выросла на 1,12%. Говядина подорожала на 0,6%, свинина — на 0,58%. При этом баранина подешевела на 0,38%.
По данным Минэкономразвития, к 27 сентября инфляция в России составила 7,26% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали на 9,41%, а непродовольственные — на 7,85%. Стоимость услуг выросла на 4,26%.
В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. 21 сентября Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста потребительских цен в стране на конец года с 5 до 5,8%. В ЦБ полагают, что инфляция вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.