Решетников заявил о рисках роста инфляции выше прогнозных оценок

По его словам, для этого есть несколько факторов. «Первое – у нас с августа на потребительскую инфляцию оказали влияние выплаты. 200 млрд руб. была августовская выплата (семьям с детьми. — Ред.) и порядка 500 млрд руб. – сентябрьская (пенсионерам и военнослужащим). В общей сложности это порядка 15% среднемесячных потребительских расходов. Мы видим по данным контрольно-кассовой техники, что произошел всплеск 10%-ный в расходах в сентябре — это увеличение оборотов на потребительском рынке», – отметил глава Минэкономразвития. При этом этот фактор не имел «подавляющего значения», добавил он.