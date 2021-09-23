Решетников заявил о рисках роста инфляции выше прогнозных оценок
Минэкономразвития заложило в базовом прогнозе рост инфляции на конец года на уровне 5,8%, в консервативном – 6%, при этом существуют риски, что значение окажется выше прогноза. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«По поводу инфляции, у нас действительно в прогнозе базовом заложено 5,8%, в консервативном — 6%, это чуть выше нижней оценки, которую в основных направлениях денежно-кредитной политики дает Банк России (5,7-6,2%), поэтому мы опираемся и на их оценки. При этом мы видим, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона», – заявил Решетников.
По его словам, для этого есть несколько факторов. «Первое – у нас с августа на потребительскую инфляцию оказали влияние выплаты. 200 млрд руб. была августовская выплата (семьям с детьми. — Ред.) и порядка 500 млрд руб. – сентябрьская (пенсионерам и военнослужащим). В общей сложности это порядка 15% среднемесячных потребительских расходов. Мы видим по данным контрольно-кассовой техники, что произошел всплеск 10%-ный в расходах в сентябре — это увеличение оборотов на потребительском рынке», – отметил глава Минэкономразвития. При этом этот фактор не имел «подавляющего значения», добавил он.
Кроме того, на инфляцию по-прежнему оказывают влияние внешнеэкономические факторы. «И если в июле — августе видели некоторое ослабление этих факторов, то сейчас они снова вступили в дело», – добавил министр. По словам Решетникова, международный индекс продовольственной инфляции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на 17,5% превышает декабрьский уровень, который и без того был высоким.
Еще два фактора риска – ускорение мировой инфляции и возобновление роста мировых цен на растительные масла и зерновые. «Ожидаем, что демпфер по зерновым, введенный с 1 сентября, и демпфер по растительному маслу — они значительную часть этой нагрузки снимут», – добавил Решетников. Также министерство отдельно наблюдает за ценами на мировом рынке мяса.
«Плюс фактор – нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости. Все ожидали, что восстановятся, но восстанавливается пока не очень, и существенный мы видим рост на контейнерные перевозки. Есть ощущение, что это не разовый фактор, и в среднесрочном периоде нам с этим придется жить, и это так или иначе начинает переноситься на товарную инфляцию», – добавил глава Минэкономразвития.