Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Из продуктов питания сильнее всего за неделю подорожали помидоры и огурцы — на 7,94 и 7% соответственно. Это обусловлено сезонным фактором, в то время как в летнее время овощи дешевели. Цены на плодоовощную продукцию падали с июля, а на последней неделе Росстат вновь зафиксировал их удорожание. В среднем оно составило 0,3%. Это связано с тем, что морковь, репчатый лук, яблоки и белокочанная капуста подешевели на 0,6–3%, а цены на картофель выросли незначительно — на 0,08%.