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Экономика

Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Ведомости

Потребительские цены в России с 14 по 20 сентября августа выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Ранее подобная недельная инфляция была зафиксирована месяц назад — с 17 по 23 августа. После этого ведомство сообщало о замедлении темпов роста стоимости товаров. На прошлой неделе она была на минимальном с середины августа уровне в 0,04%.

С начала осени инфляция в России составила 0,2%, а с начала 2021 г. — 4,9%. Таким образом, текущее значение уже превышает цель Центробанка в 4%.

Из продуктов питания сильнее всего за неделю подорожали помидоры и огурцы — на 7,94 и 7% соответственно. Это обусловлено сезонным фактором, в то время как в летнее время овощи дешевели. Цены на плодоовощную продукцию падали с июля, а на последней неделе Росстат вновь зафиксировал их удорожание. В среднем оно составило 0,3%. Это связано с тем, что морковь, репчатый лук, яблоки и белокочанная капуста подешевели на 0,6–3%, а цены на картофель выросли незначительно — на 0,08%.

Среди других продуктов питания наиболее заметно выросла стоимость охлажденных кур и говядины — на 1,25 и 0,72% соответственно. Свинина подорожала на 0,47%, а баранина — на 0,29%.

В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. Вчера Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста потребительских цен в стране на конец года с 5 до 5,8%. В ЦБ полагают, что инфляция вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.

Ранее по теме: Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики в 2022 году до 3%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных