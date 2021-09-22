Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России
Потребительские цены в России с 14 по 20 сентября августа выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Ранее подобная недельная инфляция была зафиксирована месяц назад — с 17 по 23 августа. После этого ведомство сообщало о замедлении темпов роста стоимости товаров. На прошлой неделе она была на минимальном с середины августа уровне в 0,04%.
С начала осени инфляция в России составила 0,2%, а с начала 2021 г. — 4,9%. Таким образом, текущее значение уже превышает цель Центробанка в 4%.
Из продуктов питания сильнее всего за неделю подорожали помидоры и огурцы — на 7,94 и 7% соответственно. Это обусловлено сезонным фактором, в то время как в летнее время овощи дешевели. Цены на плодоовощную продукцию падали с июля, а на последней неделе Росстат вновь зафиксировал их удорожание. В среднем оно составило 0,3%. Это связано с тем, что морковь, репчатый лук, яблоки и белокочанная капуста подешевели на 0,6–3%, а цены на картофель выросли незначительно — на 0,08%.
Среди других продуктов питания наиболее заметно выросла стоимость охлажденных кур и говядины — на 1,25 и 0,72% соответственно. Свинина подорожала на 0,47%, а баранина — на 0,29%.
В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. Вчера Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста потребительских цен в стране на конец года с 5 до 5,8%. В ЦБ полагают, что инфляция вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.