Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков

Конкретные требования к зрителям и детали организации продажи билетов на данный момент находятся на стадии обсуждения. Отмечается, что подобное решение, с одной стороны, поспособствует развитию зимних видов спорта в Китае и создаст «благоприятную атмосферу на площадках», а с другой позволит обеспечить безопасность проведения соревнований.