Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков
На зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году допустят только жителей Китая, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
«Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые отвечают требованиям антиковидных мер», — говорится в заявлении.
Конкретные требования к зрителям и детали организации продажи билетов на данный момент находятся на стадии обсуждения. Отмечается, что подобное решение, с одной стороны, поспособствует развитию зимних видов спорта в Китае и создаст «благоприятную атмосферу на площадках», а с другой позволит обеспечить безопасность проведения соревнований.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 г. Затем, с 4 по 13 марта, состоятся зимние Паралимпийские игры.