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Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков

Ведомости

На зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году допустят только жителей Китая, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые отвечают требованиям антиковидных мер», — говорится в заявлении.

Конкретные требования к зрителям и детали организации продажи билетов на данный момент находятся на стадии обсуждения. Отмечается, что подобное решение, с одной стороны, поспособствует развитию зимних видов спорта в Китае и создаст «благоприятную атмосферу на площадках», а с другой позволит обеспечить безопасность проведения соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 г. Затем, с 4 по 13 марта, состоятся зимние Паралимпийские игры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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