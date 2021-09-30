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ТЦ «Авиапарк» могут закрыть из-за нарушений масочного режима

Ведомости

Торговый центр «Авиапарк» в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушения противоэпидемиологических мер, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. Подобные предупреждения уже получили ТЦ «Атриум» и «Гагаринский».

В ходе проверки специалисты установили, что в ТЦ большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. «На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке)», — сказал Романов (цитата по ТАСС).

За такие нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 000 руб. В случае установления фактов вреда здоровью человека штраф может вырасти до 1 млн руб. или деятельность компании приостановят на 90 дней.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе города из-за роста заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%.

Ранее по теме: ТЦ «Атриум» в Москве могут закрыть за нарушения масочного режима

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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