ТЦ «Авиапарк» могут закрыть из-за нарушений масочного режима
Торговый центр «Авиапарк» в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушения противоэпидемиологических мер, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. Подобные предупреждения уже получили ТЦ «Атриум» и «Гагаринский».
В ходе проверки специалисты установили, что в ТЦ большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. «На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке)», — сказал Романов (цитата по ТАСС).
За такие нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 000 руб. В случае установления фактов вреда здоровью человека штраф может вырасти до 1 млн руб. или деятельность компании приостановят на 90 дней.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе города из-за роста заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%.