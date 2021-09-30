ТЦ «Авиапарк» могут закрыть из-за нарушений масочного режима

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе города из-за роста заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%.