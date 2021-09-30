Глава концерна «Тракторные заводы» арестован по делу о растрате
Основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина, задержанного по делу о крупной растрате, арестовали по решению суда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского районного суда Москвы Анастасию Романову.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 сентября 2021 г. в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 г.», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дело Болотина ведут следователи ФСБ. По делу также проходят подозреваемыми еще два человека.
Болотин возглавляет концерн «Тракторные заводы» с 2006 г. Ранее он руководил оборонным предприятием «Курганмашзавод» (КМЗ), входящим в госкорпорацию «Ростех». Предприятия концерна расположены на территории Чувашии. В его состав входят в том числе АО «Промтрактор» и Чебоксарский агрегатный завод.