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Глава концерна «Тракторные заводы» арестован по делу о растрате

Ведомости

Основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина, задержанного по делу о крупной растрате, арестовали по решению суда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского районного суда Москвы Анастасию Романову.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 сентября 2021 г. в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 г.», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дело Болотина ведут следователи ФСБ. По делу также проходят подозреваемыми еще два человека.

Болотин возглавляет концерн «Тракторные заводы» с 2006 г. Ранее он руководил оборонным предприятием «Курганмашзавод» (КМЗ), входящим в госкорпорацию «Ростех». Предприятия концерна расположены на территории Чувашии. В его состав входят в том числе АО «Промтрактор» и Чебоксарский агрегатный завод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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