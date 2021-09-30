В Кремле предупредили о «менее удобной» жизни для непривитых от коронавируса
Специфика пандемии коронавируса приведет к тому, что непривитым от коронавируса будет жить не так удобно, как привитым, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому — я говорю здесь про все страны мира вкупе — будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», — заявил Песков. Он подчеркнул, что это «реальность, с которой мы сталкиваемся».
На федеральном уровне пока не принималось никаких решений по ограничениям для непривитых, но ситуация подвижная, отметил Песков. Уровень вакцинации россиян по-прежнему недостаточный, при том что в стране были созданы все условия и есть нужное количество вакцин. На вопрос, является ли Владимир Путин сторонником ограничений для непривитых, Песков ответил, что президент несколько раз говорил о добровольности вакцинации.
«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка. Наверное, нужно более активно это делать», — добавил Песков.
С 28 июня в Москве начала действовать система QR-кодов в кафе и ресторанах. Код могли получить люди, которые переболели коронавирусом не более полугода назад, сделали прививку или получили отрицательный ПЦР-тест за три дня до посещения. QR-коды были отменены через три недели.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые до этого заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения.
3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени. Изначально власти планировали привить 60% россиян к осени, однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается.
15 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России. Сегодня замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.