В Кремле предупредили о «менее удобной» жизни для непривитых от коронавируса

«Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому — я говорю здесь про все страны мира вкупе — будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», — заявил Песков. Он подчеркнул, что это «реальность, с которой мы сталкиваемся».