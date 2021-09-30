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В комиссии при РКН предложили признать экстремизмом радикальный феминизм и чайлд-фри

Ведомости

В России необходимо признать экстремистскими движения ЛГБТ, фурри, радикального феминизма и чайлд-фри, заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов, передает ТАСС.

«Вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — сказал Цыганов.

По его словам, объявление этих движений экстремизмом поможет оградить детей от деструктивного контента в соцсетях.

1 сентября российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Среди подписавших — Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Мегафон», «Ростелеком», МТС, «Вымпелком». Документ предполагает ограничение доступа к вредному и противоправному контенту для несовершеннолетних.

Ранее по теме: Российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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