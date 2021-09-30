В комиссии при РКН предложили признать экстремизмом радикальный феминизм и чайлд-фри
В России необходимо признать экстремистскими движения ЛГБТ, фурри, радикального феминизма и чайлд-фри, заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов, передает ТАСС.
«Вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — сказал Цыганов.
По его словам, объявление этих движений экстремизмом поможет оградить детей от деструктивного контента в соцсетях.
1 сентября российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Среди подписавших — Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Мегафон», «Ростелеком», МТС, «Вымпелком». Документ предполагает ограничение доступа к вредному и противоправному контенту для несовершеннолетних.