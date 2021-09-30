Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 сентября, в России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19. За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.