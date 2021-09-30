Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за коронавируса
В России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как напряженную: последние две недели число пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.
30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 сентября, в России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19. За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.