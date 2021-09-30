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Минтруд изучит возможность ежегодных выплат на сборы к школе

Ведомости

Минтруд изучит предложение Счетной палаты (СП) по предоставлению выплаты на подготовку к школе в размере 20 000 руб. ежегодно. Об этом заявила журналистам замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает «РИА Новости».

«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. С 2020 года материнский капитал предоставляется при рождении первого ребенка, введена проактивная беззаявительная выдача сертификата, сокращены сроки принятия решения о распоряжении средствами и их перечисления по выбранному направлению, расширены критерии нуждаемости для получения ежемесячных выплат из маткапитала. Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — отметила Баталина.

Ранее сегодня СП опубликовала отчет, в котором предложила утвердить ежегодные выплаты по 20 000 руб. семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Цифра в 20 000 руб. составлена как средняя, исходя из расходов семей на сборы детей к школе. По подсчетам СП, расходы на сборы в школу мальчика составили 19 335,38 руб., а девочки — 23 844,76 руб. В СП указали, что денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в школах и выделяться из средств материнского капитала. По предварительной оценке, ежегодные расходы бюджета на выплаты составят порядка 60 млрд руб. 

В этом году единовременные выплаты в 10 000 руб. к началу учебного года получили свыше 20 млн детей, сообщал в конце августа глава Минтруда Антон Котяков. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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