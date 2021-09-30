Минтруд изучит возможность ежегодных выплат на сборы к школе

Ранее сегодня СП опубликовала отчет, в котором предложила утвердить ежегодные выплаты по 20 000 руб. семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Цифра в 20 000 руб. составлена как средняя, исходя из расходов семей на сборы детей к школе. По подсчетам СП, расходы на сборы в школу мальчика составили 19 335,38 руб., а девочки — 23 844,76 руб. В СП указали, что денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в школах и выделяться из средств материнского капитала. По предварительной оценке, ежегодные расходы бюджета на выплаты составят порядка 60 млрд руб.