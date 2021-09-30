Минтруд изучит возможность ежегодных выплат на сборы к школе
Минтруд изучит предложение Счетной палаты (СП) по предоставлению выплаты на подготовку к школе в размере 20 000 руб. ежегодно. Об этом заявила журналистам замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает «РИА Новости».
«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. С 2020 года материнский капитал предоставляется при рождении первого ребенка, введена проактивная беззаявительная выдача сертификата, сокращены сроки принятия решения о распоряжении средствами и их перечисления по выбранному направлению, расширены критерии нуждаемости для получения ежемесячных выплат из маткапитала. Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — отметила Баталина.
Ранее сегодня СП опубликовала отчет, в котором предложила утвердить ежегодные выплаты по 20 000 руб. семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Цифра в 20 000 руб. составлена как средняя, исходя из расходов семей на сборы детей к школе. По подсчетам СП, расходы на сборы в школу мальчика составили 19 335,38 руб., а девочки — 23 844,76 руб. В СП указали, что денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в школах и выделяться из средств материнского капитала. По предварительной оценке, ежегодные расходы бюджета на выплаты составят порядка 60 млрд руб.
В этом году единовременные выплаты в 10 000 руб. к началу учебного года получили свыше 20 млн детей, сообщал в конце августа глава Минтруда Антон Котяков. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина.