Минфин предложил изменить систему налогообложения граждан в России

Часть изменений, которые предлагается реализовать, связана с облегчением налогового бремени. Например, Минфин намерен наделить владельцев долей компаний, полученных в подарок или в наследство, при выходе из состава участников общества или при ликвидации организации снизить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.