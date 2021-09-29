Минфин предложил изменить систему налогообложения граждан в России
Министерство финансов России предложило внести корректировки в налогообложение граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на приложение к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Первое изменение касается людей, работающих дистанционно в других странах на российские компании. Их могут обязать платить подоходный налог (НДФЛ). Сейчас такой нормы нет, пояснил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
В то же время Минфин хочет установить предельный размер компенсационных выплат, которые работодатели осуществляют сотрудникам на удаленке за организацию труда. Сейчас компании возмещают дистанционным работникам расходы на необходимое оборудование, материалы и прочие вещи. Согласно новым предложениям, подобные затраты организаций не будут облагаться НДФЛ, если сумма не превысит определенный порог, отметил Айрапетян.
Также Минфин предлагает изменить подход к налогообложению букмекерских контор. Сейчас при выигрыше меньше 15 000 руб. россияне должны сами оплачивать НДФЛ с полученной суммы. Власти же хотят переложить ответственность на игорные заведения вне зависимости от суммы поступлений.
Еще одна мера касается усиления контроля за использованием материнского капитала. Минфин выступил с идеей обязать Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять налоговой информацию о владельцах соответствующих сертификатов, распорядившихся выделенными средствами, и об использованных суммах. Предполагается, что это позволит автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые не предусмотрены в случае приобретения недвижимости на средства материнского капитала.
Кроме того, сейчас ликвидированные или обанкротившиеся банки не могут передать сведения о выплаченных вкладчикам процентах. Минфин предлагает возложить необходимость предоставлять эти сведения Федеральной налоговой службе (ФНС) на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Часть изменений, которые предлагается реализовать, связана с облегчением налогового бремени. Например, Минфин намерен наделить владельцев долей компаний, полученных в подарок или в наследство, при выходе из состава участников общества или при ликвидации организации снизить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.
Также министерство хочет расширить перечень получателей налоговых вычетов. Одно из предложений касается увеличения до 24 лет предельного возраста обучающихся на очной форме детей налогоплательщиков, которые претендуют на получение социального вычета. При этом стандартный налоговый вычет может стать доступным лицам, на попечении которых находятся дети или признанные недееспособными граждане.
Минфин предлагает разрешить людям при приобретении имущественных прав отказаться от налогового вычета и снизить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически произведенных расходов. При фиксированном размере налогового вычета новая опция будет ограничена только размером дохода от продажи имущества.
Наконец, ведомство выступило с идеей корректировки порядка учета расходов при продаже семьями с детьми жилья, купленного по программам господдержки. Предполагается, что он будет производиться пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.