Uber в Бельгии приостановил работу из-за запрета на использование смартфонов за рулем
Uber 30 сентября объявил о временном прекращении работы сервиса в Бельгии в знак солидарности с протестом водителей из-за запрета на использование смартфонов за рулем. Об этом сообщает Bloomberg. Сервис не работал с 8:30 до 11:30 утра по местному времени.
Агентство приводит сообщение, которое получили пользователи Uber в то время, когда сервис не работал. «Правила, которые действую в Бельгии сейчас, разработали в 1995 году. Они включают в себя устаревшие меры — например, запрет водителям пользоваться смартфонами. В результате этого водители, которые используют приложение Uber, чтобы доставить вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют лишиться автомобиля», — говорилось в сообщении компании пользователям.
Помимо этого, компания призвала пользователей присоединиться к протесту. «Если сейчас мы не сможем добиться реформы, то можем лишиться тех возможностей в мобильности по городу, которые у вас есть как у клиентов такси», — заявили в компании. Там отметили, что из-за запрета водители сервиса «опасаются за свою работу и будущее».
В марте текущего года власти Брюсселя объявили о смене городского законодательства для водителей. С того момента водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов. По действующему законодательству, водители не должны отвлекаться на смартфоны во время вождения автомобиля. Водителям, игнорирующим этот запрет, могут получить штраф или вовсе лишиться лицензии на пассажирские перевозки.