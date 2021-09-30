Uber в Бельгии приостановил работу из-за запрета на использование смартфонов за рулем

Агентство приводит сообщение, которое получили пользователи Uber в то время, когда сервис не работал. «Правила, которые действую в Бельгии сейчас, разработали в 1995 году. Они включают в себя устаревшие меры — например, запрет водителям пользоваться смартфонами. В результате этого водители, которые используют приложение Uber, чтобы доставить вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют лишиться автомобиля», — говорилось в сообщении компании пользователям.