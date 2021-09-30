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Uber в Бельгии приостановил работу из-за запрета на использование смартфонов за рулем

Ведомости

Uber 30 сентября объявил о временном прекращении работы сервиса в Бельгии в знак солидарности с протестом водителей из-за запрета на использование смартфонов за рулем. Об этом сообщает Bloomberg. Сервис не работал с 8:30 до 11:30 утра по местному времени. 

Агентство приводит сообщение, которое получили пользователи Uber в то время, когда сервис не работал. «Правила, которые действую в Бельгии сейчас, разработали в 1995 году. Они включают в себя устаревшие меры — например, запрет водителям пользоваться смартфонами. В результате этого водители, которые используют приложение Uber, чтобы доставить вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют лишиться автомобиля», — говорилось в сообщении компании пользователям. 

Помимо этого, компания призвала пользователей присоединиться к протесту. «Если сейчас мы не сможем добиться реформы, то можем лишиться тех возможностей в мобильности по городу, которые у вас есть как у клиентов такси», — заявили в компании. Там отметили, что из-за запрета водители сервиса «опасаются за свою работу и будущее». 

В марте текущего года власти Брюсселя объявили о смене городского законодательства для водителей. С того момента водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов. По действующему законодательству, водители не должны отвлекаться на смартфоны во время вождения автомобиля. Водителям, игнорирующим этот запрет, могут получить штраф или вовсе лишиться лицензии на пассажирские перевозки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных