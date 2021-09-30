«Спартак» обыграл «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы
Московской «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы со счетом 2:3, пишет Sports.ru. Два мяча за российскую команду забил Квинси Промес, еще один мяч на счету Михаила Игнатова.
За время матча судья удалил за нарушения по одному игроку у каждой из команд. Игрок «Спартака» Максимилиано Кофре был удален на 82-й минуте, игрок «Наполи» Мариу Руй на 29-й минуте. В итоге «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе С. У «Наполи» одно очко и третья позиция. Лидирует «Легия» — у команды шесть очков.
Для «Спартака» это первая победа в этом сезоне Лиги Европы. В первом туре команда уступила «Легии».
Сегодня в ходе группового этапа московский «Локомотив» также сыграет с итальянским «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.