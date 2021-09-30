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«Спартак» обыграл «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы

Ведомости

Московской «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы со счетом 2:3, пишет Sports.ru. Два мяча за российскую команду забил Квинси Промес, еще один мяч на счету Михаила Игнатова.

За время матча судья удалил за нарушения по одному игроку у каждой из команд. Игрок «Спартака» Максимилиано Кофре был удален на 82-й минуте, игрок «Наполи» Мариу Руй на 29-й минуте. В итоге «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе С. У «Наполи» одно очко и третья позиция. Лидирует «Легия» — у команды шесть очков.

Для «Спартака» это первая победа в этом сезоне Лиги Европы. В первом туре команда уступила «Легии». 

Сегодня в ходе группового этапа московский «Локомотив» также сыграет с итальянским «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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