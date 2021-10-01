ВТБ заявил о рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы

С начала сентября ВТБ отразил более 80 DDоS-атак – больше, чем за восемь месяцев 2021 г. Была зарегистрирована рекордная по продолжительности атака на банк – шесть часов. «Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. В первую очередь кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds (сервис защиты интернет-платежей. — РБК)», — отметили в ВТБ.