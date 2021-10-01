ВТБ заявил о рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы
Злоумышленники проводят DDoS-атаки, чтобы нарушить работоспособность инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Для проведения атаки хакеры используют ботнет-сети, которые создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить нагрузку и вывести его из строя. DDoS-атака может проводиться с сотен тысяч зараженных устройств, которые используются без ведома пользователей.
С начала сентября ВТБ отразил более 80 DDоS-атак – больше, чем за восемь месяцев 2021 г. Была зарегистрирована рекордная по продолжительности атака на банк – шесть часов. «Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. В первую очередь кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds (сервис защиты интернет-платежей. — РБК)», — отметили в ВТБ.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в конце августа кредитная организация отразила «самую мощную в мире кибератаку». По его словам, ей также были подвержены другие финансовые структуры России, причем работоспособность некоторых из них в результате действительно ухудшилась.
7 сентября «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом». Позднее компания подтвердила информацию и сообщила, что атака была произведена с помощью ботнета Mēris («чума» по-латышски).