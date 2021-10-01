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ВТБ заявил о рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы

Ведомости

ВТБ подвергся рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы в сентябре этого года, пик атаки достигал 350 Гбит/с, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка. Атака была в семь раз крупнее самой большой зарегистрированной «ФинЦЕРТом» ЦБ атаки на финансовые организации в 2019-2020 гг.

Злоумышленники проводят DDoS-атаки, чтобы нарушить работоспособность инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Для проведения атаки хакеры используют ботнет-сети, которые создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить нагрузку и вывести его из строя. DDoS-атака может проводиться с сотен тысяч зараженных устройств, которые используются без ведома пользователей.

С начала сентября ВТБ отразил более 80 DDоS-атак – больше, чем за восемь месяцев 2021 г. Была зарегистрирована рекордная по продолжительности атака на банк – шесть часов. «Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. В первую очередь кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds (сервис защиты интернет-платежей. — РБК)», — отметили в ВТБ.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в конце августа кредитная организация отразила «самую мощную в мире кибератаку». По его словам, ей также были подвержены другие финансовые структуры России, причем работоспособность некоторых из них в результате действительно ухудшилась.

7 сентября «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом». Позднее компания подтвердила информацию и сообщила, что атака была произведена с помощью ботнета Mēris («чума» по-латышски).

Ранее по теме: «Яндекс» назвал источник крупнейшей в истории рунета DDoS-атаки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных