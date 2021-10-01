Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию молодых людей 18-27 лет с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 г. призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек», — говорится в указе. Также Путин поручил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых закончился срок службы по призыву.
Весной этого года Путин поручил призвать в армию 134 650 человек. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что доля всех военнослужащих по призыву в вооруженных силах на сегодняшний день составляет около 30%.