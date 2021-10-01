Путин подписал указ об осеннем призыве

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 г. призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек», — говорится в указе. Также Путин поручил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых закончился срок службы по призыву.