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Полиция установила личность убийцы трех девушек в Оренбуржье

Ведомости

Сотрудники полиции и следователи установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток, тела которых обнаружили в городе Гай 30 сентября. Им оказался 29-летний мужчина, правоохранители попросили у жителей помощи в его поисках.

Подозреваемым в убийстве студенток 17,18 и 19 лет в городе Гай полицейские назвали Александра Лазарева, сообщает официальный портал Оренбурга. Опубликовано также фото разыскиваемого. Известно, что мужчина имеет судимость.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте СК.

Позже за сведения о совершившем тройное убийство преступнике губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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