За информацию об убийце трех девушек власти Оренбурга пообещали 1 млн рублей

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте СК.