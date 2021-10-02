За информацию об убийце трех девушек власти Оренбурга пообещали 1 млн рублей
За сведения о совершившем тройное убийство преступнике губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Ранее в городе Гай были обнаружены тела трех студенток.
Средства за информацию о лицах, причастных к преступлению, выделят из резервного фонда областного бюджета, говорится в сообщении на сайте правительства Оренбургской области.
«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей — это главное», — сказал губернатор.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте СК.
По данным СКР, у девушек обнаружены многочисленные колото-резаные раны. На месте преступления полицейские нашли много бутылок. По информации Telegram-канала Baza, в вечер убийства девушки устроили вечеринку.
Следователи установили возраст убитых. Это девушки 17, 18 и 19 лет, студентки одного из местных образовательных учреждений, которые вместе снимали квартиру.