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В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

Ведомости

Смертность от коронавируса установила очередной рекорд — за сутки в стране скончались 890 человек, сообщил оперштаб. Днем ранее летальных исходов было 886.

За 24 часа в стране выявили 25 769 случаев коронавируса, выздоровел 15 391 человек.  

Первая пятерка регионов по заболеваемости COVID-19 не изменилась — большинство заболевших приходится на Москву (4294), Санкт-Петербург (2463), Московскую (1646), Самарскую (620) и Воронежскую (591) области.

В Москве за сутки госпитализированы 962 человека, скончались 65 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 393 человека.

Всего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек.  

Накануне, 2 октября, в России подтвердили 25 219 случаев заражения коронавирусом. Это было первый раз с июля, когда суточный прирост превысил отметку в 25 000, и максимум заболевших с 16 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных