В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
Смертность от коронавируса установила очередной рекорд — за сутки в стране скончались 890 человек, сообщил оперштаб. Днем ранее летальных исходов было 886.
За 24 часа в стране выявили 25 769 случаев коронавируса, выздоровел 15 391 человек.
Первая пятерка регионов по заболеваемости COVID-19 не изменилась — большинство заболевших приходится на Москву (4294), Санкт-Петербург (2463), Московскую (1646), Самарскую (620) и Воронежскую (591) области.
В Москве за сутки госпитализированы 962 человека, скончались 65 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 393 человека.
Всего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек.
Накануне, 2 октября, в России подтвердили 25 219 случаев заражения коронавирусом. Это было первый раз с июля, когда суточный прирост превысил отметку в 25 000, и максимум заболевших с 16 июля.