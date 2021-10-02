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В России впервые с июля за сутки выявили более 25 000 случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в стране подтвердили 25 219 случаев заражения коронавирусом, скончались 886 человек, сообщил оперштаб 2 октября. 

Больше всего заболевших выявлено в Москве — за сутки подтвердили 4032 случая. За 24 часа в столице госпитализирован 1 031 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ сейчас находятся 363 человека, а выздоровевшими признали 2 116 пациентов.

Кроме того, 2494 случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге. Непростая ситуация складывается также в Московской области (1483 случая), Самарской области (614) и Воронежской области (589).

Всего в России выявлено более 7,5 млн случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались более 209 тысяч человек.

1 октября заболевание выявили у 24 522 жителя, умерли 887 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных