В России впервые с июля за сутки выявили более 25 000 случаев COVID-19

Больше всего заболевших выявлено в Москве — за сутки подтвердили 4032 случая. За 24 часа в столице госпитализирован 1 031 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ сейчас находятся 363 человека, а выздоровевшими признали 2 116 пациентов.