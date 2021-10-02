В России впервые с июля за сутки выявили более 25 000 случаев COVID-19
За последние сутки в стране подтвердили 25 219 случаев заражения коронавирусом, скончались 886 человек, сообщил оперштаб 2 октября.
Больше всего заболевших выявлено в Москве — за сутки подтвердили 4032 случая. За 24 часа в столице госпитализирован 1 031 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ сейчас находятся 363 человека, а выздоровевшими признали 2 116 пациентов.
Кроме того, 2494 случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге. Непростая ситуация складывается также в Московской области (1483 случая), Самарской области (614) и Воронежской области (589).
Всего в России выявлено более 7,5 млн случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались более 209 тысяч человек.
1 октября заболевание выявили у 24 522 жителя, умерли 887 человек.