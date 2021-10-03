В России не планируют массово закрывать школы из-за коронавируса
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что локдаун в системе образования из-за коронавируса вводить не будут. По его словам, школы могут могут начать закрывать только в случае крайней необходимости, сообщает ТАСС.
Кравцов заявил, что сейчас из-за ситуации с коронавирусом в стране закрыты менее 0,1% школ. Решение об этом каждый регион принимает самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Между тем 1 октября в Минпросвещения говорили, что в ряде школ в регионах России вводятся ограничительные меры, связанные с ростом заболеваемости учащихся.
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев отмечал, что в большинстве случаев речь идёт о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп, а ситуация с COVID-19 в образовательных организациях остаётся контролируемой.
По словам Бугаева, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны.
«Если возникает ситуация, когда нужно изменить учебный процесс, необходимо советоваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, оценивать ситуацию в динамике и принимать взвешенное решение по каждому случаю», – говорил Бугаев.
В России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом осенью, ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.