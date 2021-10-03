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В России не планируют массово закрывать школы из-за коронавируса

Ведомости

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что локдаун в системе образования из-за коронавируса вводить не будут. По его словам, школы могут могут начать закрывать только в случае крайней необходимости, сообщает ТАСС.

Кравцов заявил, что сейчас из-за ситуации с коронавирусом в стране закрыты менее 0,1% школ. Решение об этом каждый регион принимает самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Между тем 1 октября в Минпросвещения говорили, что в ряде школ в регионах России вводятся ограничительные меры, связанные с ростом заболеваемости учащихся. 

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев отмечал, что в большинстве случаев речь идёт о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп, а ситуация с COVID-19 в образовательных организациях остаётся контролируемой.

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По словам Бугаева, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны.

«Если возникает ситуация, когда нужно изменить учебный процесс, необходимо советоваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, оценивать ситуацию в динамике и принимать взвешенное решение по каждому случаю», – говорил Бугаев.

В России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом осенью, ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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