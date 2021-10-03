Проценко заявил, что коронавирус не оправдывает прогнозы врачей

В начале сентября Денис Проценко допускал начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября, в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предпосылки для этого могут создать сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года, говорил он порталу Е1.