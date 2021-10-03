Проценко заявил, что коронавирус не оправдывает прогнозы врачей
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом. Она не поддается прогнозам специалистов, заявил главврач в эфире телеканала «Россия-1».
«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал Проценко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
За последние сутки в России от коронавируса скончалось рекордное количество человек — 890. Становится больше и число заболевших — за 24 часа положительный тест выявили у 25 769 человек.
Всего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек.
В начале сентября Денис Проценко допускал начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября, в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предпосылки для этого могут создать сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года, говорил он порталу Е1.