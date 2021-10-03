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Проценко заявил, что коронавирус не оправдывает прогнозы врачей

Ведомости

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом. Она не поддается прогнозам специалистов, заявил главврач в эфире телеканала «Россия-1».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал Проценко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

За последние сутки в России от коронавируса скончалось рекордное количество человек — 890. Становится больше и число заболевших — за 24 часа положительный тест выявили у 25 769 человек. 

Всего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек. 

В начале сентября Денис Проценко допускал начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября, в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предпосылки для этого могут создать сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года, говорил он порталу Е1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных