Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье
В полиции Оренбурга сообщили о задержании подозреваемого в убийстве трех девушек, передает ТАСС со ссылкой на УМВД.
Мужчину задержали при попытке угона машины, уточнили в СУ СК России по Оренбургской области. Подозреваемого в убийстве нашли в Орске — в 30 км от Гая, где было совершено преступление. Его доставят к следователю для производства следственных и процессуальных действий.
3 октября стало известно, что сотрудники полиции и следователи установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток, тела которых обнаружили в городе Гай 30 сентября. Им оказался 29-летний мужчина, правоохранители попросили у жителей помощи в его поисках.
Подозреваемым в убийстве студенток 17,18 и 19 лет в городе Гай полицейские назвали Александра Лазарева, сообщает официальный портал Оренбурга. Было опубликовано также фото разыскиваемого. Известно, что мужчина имеет судимость.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте СК.
Позже за сведения о совершившем тройное убийство преступнике губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал вознаграждение в размере одного миллиона рублей.