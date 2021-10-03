Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Мужчину задержали при попытке угона машины, уточнили в СУ СК России по Оренбургской области. Подозреваемого в убийстве нашли в Орске — в 30 км от Гая, где было совершено преступление. Его доставят к следователю для производства следственных и процессуальных действий.