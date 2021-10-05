Госкомиссия разрешила запуск «Союза МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко
Государственная комиссия приняла решение о пуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», говорится на сайте «Роскосмоса». На борту корабля будут актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов»
Запуск состоится 5 октября в 11:55 по московскому времени. Через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05. В 8:45 начнется прямая трансляция предстартовой подготовки и пуска ракеты на сайте «Роскосмоса».
Стыковка ракеты с российским сегментом МКС планируется спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток, уточнили в госкорпорации.
«Киноэкипаж» несколько часов назад вышел из гостиницы «Космонавт» на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под песню «Трава у дома». Проводить участников полета приехали их семьи, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель, пишут «РИА Новости».
Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.