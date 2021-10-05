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Госкомиссия разрешила запуск «Союза МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко

Ведомости

Государственная комиссия приняла решение о пуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», говорится на сайте «Роскосмоса». На борту корабля будут актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов»

Запуск состоится 5 октября в 11:55 по московскому времени. Через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05. В 8:45 начнется прямая трансляция предстартовой подготовки и пуска ракеты на сайте «Роскосмоса».

Стыковка ракеты с российским сегментом МКС планируется спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток, уточнили в госкорпорации.

«Киноэкипаж» несколько часов назад вышел из гостиницы «Космонавт» на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под песню «Трава у дома». Проводить участников полета приехали их семьи, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель, пишут «РИА Новости».

Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Ранее по теме: «Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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