Госкомиссия разрешила запуск «Союза МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко

Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.