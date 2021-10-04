«Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
Экипаж, в составе которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, утвержден к полету на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». Киногруппа стартует 5 октября для съёмок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов».
Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Кроме этого, подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток, уточнили в госкорпорации.
Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.