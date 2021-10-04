«Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора было рекомендовано назначить в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.