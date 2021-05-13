Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа

Пересильд и Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»

Ведомости

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов», в составе экипажа — четыре человека, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина», — говорится в сообщении.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября этого года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все отобранные кандидаты пройдут специальную подготовку участников космического полета до 1 июня. Конкурс на главную роль в фильме с рабочим названием «Вызов» был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов.

Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.

Юлия Пересильд — актриса Театра наций, заслуженная артистка России. Она сыграла роли в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река», «Зулейха открывает глаза» и др. Клим Шипенко — актер, режиссер-постановщик, драматург. Известен по фильмам «Салют-7», «Текст», «Холоп». Алена Мордовина - актриса Нового Драматического театра, снималась в фильмах и сериалах «Жуки», «Дипломат», «Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо». Алексей Дудин — оператор-постановщик, его работы: «Обратная сторона луны», «Время первых», «Елки-5», «Движение вверх», «Т-34» и др. Отдельно отмечается участие в проекте пилота Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Ранее по теме: «Хорошо, что Disney не просила вводить в сюжет русской сказки трансгендеров»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных