Пересильд и Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»

Старт экспедиции запланирован на 5 октября этого года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все отобранные кандидаты пройдут специальную подготовку участников космического полета до 1 июня. Конкурс на главную роль в фильме с рабочим названием «Вызов» был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов.