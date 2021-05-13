Пересильд и Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»
Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов», в составе экипажа — четыре человека, сообщается на сайте «Роскосмоса».
«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина», — говорится в сообщении.
Старт экспедиции запланирован на 5 октября этого года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все отобранные кандидаты пройдут специальную подготовку участников космического полета до 1 июня. Конкурс на главную роль в фильме с рабочим названием «Вызов» был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов.
Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.
Юлия Пересильд — актриса Театра наций, заслуженная артистка России. Она сыграла роли в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река», «Зулейха открывает глаза» и др. Клим Шипенко — актер, режиссер-постановщик, драматург. Известен по фильмам «Салют-7», «Текст», «Холоп». Алена Мордовина - актриса Нового Драматического театра, снималась в фильмах и сериалах «Жуки», «Дипломат», «Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо». Алексей Дудин — оператор-постановщик, его работы: «Обратная сторона луны», «Время первых», «Елки-5», «Движение вверх», «Т-34» и др. Отдельно отмечается участие в проекте пилота Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.