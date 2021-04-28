В последние годы люди смотрят сериалы и фильмы и в кинотеатре, и на ТВ и онлайн, говорит Илоян, ставший, как и его партнеры, генпродюсером YBW. Так что в середине 2010-х студия занялась кинопроизводством, и сейчас на ее счету самый кассовый российский фильм за всю историю отечественного кинопроката – комедия «Холоп». А в 2017 г. партнеры запустили онлайн-кинотеатр Start, и уже в 2020 г. он с долей 6% занял шестую позицию на рынке (данные «ТМТ консалтинга»). Вышли успешные оригинальные сериалы, в том числе «Лучше, чем люди», права на который купил стриминговый гигант Netflix. В конце года совладельцем Start стал «Мегафон». До этого миноритарием Start был холдинг «Газпром-медиа», с которым с октября 2018 г. генпродюсеров YBW связывали эксклюзивные контракты на производство контента. «Теперь никакого эксклюзива», – говорит Илоян. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, с какими телехолдингами и медиакомпаниями теперь ведут переговоры генпродюсеры YBW, над какими проектами работает студия и для чего Start нужен стратегический инвестор.