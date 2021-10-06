Коллекторы раскритиковали новый KPI для судебных приставов
НАПКА не согласна, что KPI приставов должен зависеть, например, от доли нарушений, выявленных в ходе проверок. Сейчас ФССП ведет реестр коллекторов и рассматривает жалобы россиян на нарушения при взыскании долга. Судебные приставы могут проводить проверки коллекторов. Если будут обнаружены нарушения, пристав может выдать компании предписание и завести административное дело.
В письме ассоциации говорится, что проект документа противоречит закону о риск-ориентированном надзоре, согласно которому результат работы приставов должен оцениваться по тому, насколько эффективно они минимизировали ущерб для граждан при взыскании долгов. По мнению коллекторов, предложенные показатели нацелены на максимально возможное привлечение агентств к ответственности и взыскание штрафов.
«Такой подход содержит существенные риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений», — говорится в письме. В ассоциации предложили другие критерии эффективности работы судебных приставов: количество повторных жалоб на коллекторов после проверок, число профилактических мероприятий, которые проводят судебные приставы; доля выявленных и пресеченных случаев взыскания долгов «серыми» и «черными» коллекторами.
Представитель ФССП заявил, что сейчас показатели, предусмотренные проектом приказа, не используются. В Минюсте отметили, что предложения участников рынка рассмотрят при доработке документа. Минюст продолжает эту работу с ФССП и Минэкономразвития.