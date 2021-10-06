Коллекторы раскритиковали новый KPI для судебных приставов

«Такой подход содержит существенные риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений», — говорится в письме. В ассоциации предложили другие критерии эффективности работы судебных приставов: количество повторных жалоб на коллекторов после проверок, число профилактических мероприятий, которые проводят судебные приставы; доля выявленных и пресеченных случаев взыскания долгов «серыми» и «черными» коллекторами.