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Коллекторы раскритиковали новый KPI для судебных приставов

Ведомости

Коллекторы раскритиковали проект приказа Минюста о внедрении индикативных показателей результативности судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на письмо Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Минюсту. Представитель министерства подтвердил его получение.

НАПКА не согласна, что KPI приставов должен зависеть, например, от доли нарушений, выявленных в ходе проверок. Сейчас ФССП ведет реестр коллекторов и рассматривает жалобы россиян на нарушения при взыскании долга. Судебные приставы могут проводить проверки коллекторов. Если будут обнаружены нарушения, пристав может выдать компании предписание и завести административное дело.

В письме ассоциации говорится, что проект документа противоречит закону о риск-ориентированном надзоре, согласно которому результат работы приставов должен оцениваться по тому, насколько эффективно они минимизировали ущерб для граждан при взыскании долгов. По мнению коллекторов, предложенные показатели нацелены на максимально возможное привлечение агентств к ответственности и взыскание штрафов.

«Такой подход содержит существенные риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений», — говорится в письме. В ассоциации предложили другие критерии эффективности работы судебных приставов: количество повторных жалоб на коллекторов после проверок, число профилактических мероприятий, которые проводят судебные приставы; доля выявленных и пресеченных случаев взыскания долгов «серыми» и «черными» коллекторами.

Представитель ФССП заявил, что сейчас показатели, предусмотренные проектом приказа, не используются. В Минюсте отметили, что предложения участников рынка рассмотрят при доработке документа. Минюст продолжает эту работу с ФССП и Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных