Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

МВД утвердило изменение правил выезда детей за рубеж

Ведомости

МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии родителей на выезд детей за границу, такой приказ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Теперь родители смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают ребенку выезжать.

По новым правилам родитель может указать, запрещает ли он выезд ребенка за границу до 18 лет или на другой срок. Также он может запретить ребенку ездить во все страны мира или в конкретные государства. Ранее родители могли указать в заявлении, в какие страны и на какой срок разрешают ребенку ездить. Также в новых правилах указано, что родитель может отозвать свое заявление – ранее это не было регламентировано. Для этого родитель должен подать новое в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где он подавал заявление о несогласии на выезд ребенка.

30 сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщала, что министерство готовит изменения в законодательство, касающиеся вопросов выезда за рубеж несовершеннолетних. По ее словам, выезд ребенка с территории России ограничивается, но в интересах детей надо «этот вопрос нормативно закрепить». 

С 12 июля в России вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. Теперь один из родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять при прохождении пограничного контроля. Отозвать его можно во внесудебном порядке. Но споры, как и раньше, разрешаются только в суде.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных