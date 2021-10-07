МВД утвердило изменение правил выезда детей за рубеж

По новым правилам родитель может указать, запрещает ли он выезд ребенка за границу до 18 лет или на другой срок. Также он может запретить ребенку ездить во все страны мира или в конкретные государства. Ранее родители могли указать в заявлении, в какие страны и на какой срок разрешают ребенку ездить. Также в новых правилах указано, что родитель может отозвать свое заявление – ранее это не было регламентировано. Для этого родитель должен подать новое в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где он подавал заявление о несогласии на выезд ребенка.