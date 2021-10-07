МВД утвердило изменение правил выезда детей за рубеж
МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии родителей на выезд детей за границу, такой приказ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Теперь родители смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают ребенку выезжать.
По новым правилам родитель может указать, запрещает ли он выезд ребенка за границу до 18 лет или на другой срок. Также он может запретить ребенку ездить во все страны мира или в конкретные государства. Ранее родители могли указать в заявлении, в какие страны и на какой срок разрешают ребенку ездить. Также в новых правилах указано, что родитель может отозвать свое заявление – ранее это не было регламентировано. Для этого родитель должен подать новое в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где он подавал заявление о несогласии на выезд ребенка.
30 сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщала, что министерство готовит изменения в законодательство, касающиеся вопросов выезда за рубеж несовершеннолетних. По ее словам, выезд ребенка с территории России ограничивается, но в интересах детей надо «этот вопрос нормативно закрепить».
С 12 июля в России вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. Теперь один из родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять при прохождении пограничного контроля. Отозвать его можно во внесудебном порядке. Но споры, как и раньше, разрешаются только в суде.