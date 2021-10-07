В Курске введут обязательные QR-коды для посещения общественных мест
В Курске с 11 октября посещение общественных мест без QR-кода будет запрещено. Такое решение принял губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает пресс-служба администрации области.
«В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений», — говорится в сообщении. В целом по области усилят работу по дезинфекции общественного транспорта, мест общего пользования в домах, усилят контроль за масочным режимом. Однако вакцинированных сотрудников старше 60 лет на удаленку отправлять не будут. Главам муниципальных округов рекомендовали нарастить темпы вакцинации.
Ранее сегодня Старовойт заявил, что муниципалитеты региона, где процент вакцинированных ниже 55%, будут наказывать лишением дотаций на ремонт дорог и благоустройство. Районам, где привиты больше 65% населения, выделят дополнительные средства на те же нужды. Накануне в регионе были ужесточены ограничительные меры — допобразование переведено на удаленку, запретили массовые мероприятия, а спортивные соревнования разрешили проводить только без зрителей с участием в них детей старше 14 лет, в закрытых помещениях — старше 16 лет.
QR-коды с подтверждением вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом полностью или частично уже введены для посещения общественных мест в Калининградской, Самарской, Свердловской областях, Удмуртии.
Накануне, 6 октября, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 929 заболевших. Этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 000 со 2 октября. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 662 560 случаев заражения коронавирусом. 6 778 900 пациентов выздоровели от коронавируса, 212 625 – скончались.