Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Курске введут обязательные QR-коды для посещения общественных мест

Ведомости

В Курске с 11 октября посещение общественных мест без QR-кода будет запрещено. Такое решение принял губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает пресс-служба администрации области.

«В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений», — говорится в сообщении. В целом по области усилят работу по дезинфекции общественного транспорта, мест общего пользования в домах, усилят контроль за масочным режимом. Однако вакцинированных сотрудников старше 60 лет на удаленку отправлять не будут. Главам муниципальных округов рекомендовали нарастить темпы вакцинации.

Ранее сегодня Старовойт заявил, что муниципалитеты региона, где процент вакцинированных ниже 55%, будут наказывать лишением дотаций на ремонт дорог и благоустройство. Районам, где привиты больше 65% населения, выделят дополнительные средства на те же нужды. Накануне в регионе были ужесточены ограничительные меры — допобразование переведено на удаленку, запретили массовые мероприятия, а спортивные соревнования разрешили проводить только без зрителей с участием в них детей старше 14 лет, в закрытых помещениях — старше 16 лет.

QR-коды с подтверждением вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом полностью или частично уже введены для посещения общественных мест в Калининградской, Самарской, Свердловской областях, Удмуртии.

Накануне, 6 октября, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 929 заболевших. Этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 000 со 2 октября. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 662 560 случаев заражения коронавирусом. 6 778 900 пациентов выздоровели от коронавируса, 212 625 – скончались.

Ранее по теме: В Курской области власти лишат районы с низким темпом вакцинации дотаций на дороги

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных