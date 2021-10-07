В Курске введут обязательные QR-коды для посещения общественных мест

Ранее сегодня Старовойт заявил, что муниципалитеты региона, где процент вакцинированных ниже 55%, будут наказывать лишением дотаций на ремонт дорог и благоустройство. Районам, где привиты больше 65% населения, выделят дополнительные средства на те же нужды. Накануне в регионе были ужесточены ограничительные меры — допобразование переведено на удаленку, запретили массовые мероприятия, а спортивные соревнования разрешили проводить только без зрителей с участием в них детей старше 14 лет, в закрытых помещениях — старше 16 лет.