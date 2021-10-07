В Курской области власти лишат районы с низким темпом вакцинации дотаций на дороги
В 2022 г. администрация Курской области лишит субсидий из областного бюджета на ремонт дорог и благоустройство районы, где вакцинировано меньше 55% населения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, выступление которого транслировалось на странице администрации Курской области в Facebook.
«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 г., за исключением национальных проектов, полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», — сказал Старовойт. Он уточнил, что отстающими в плане вакцинации являются 13 из 28 районов области. Районам, где темпы прививочной кампании лучше, губернатор поручил выделить дополнительные средства из бюджета на те же нужды. Более 65% привитых есть только в шести муниципалитетах.
Накануне в Курской области ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Там запретили массовые мероприятия, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей, с участием детей старше 14 лет, в закрытых помещениях — старше 16 лет. Занятия в секциях, кружках, допобразование переведено на удаленный формат, кроме индивидуальных занятий.
5 октября вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что правительство решило стимулировать регионы, которые объявят себя «зонами, свободными от коронавируса». По ее словам, таким субъектам федерации будут выделяться гранты. В то же время вице-премьер не назвала каких-то конкретных количественных критериев и сроков запуска этих мер. Голикова лишь добавила, что «свободными от коронавируса» могут объявляться также и отдельные муниципалитеты внутри регионов.
Голикова озвучила также ряд других симулирующих вакцинацию мер, в частности, введение регулярного, ежемесячного розыгрыша денежных призов для привитых граждан. Позже Роспотребнадзор уточнил содержание термина «свободная от коронавируса» зона для Свердловской области — это означает посещение общепита, музеев, санаториев, спортзалов, бассейнов, баз отдыха исключительно по QR-коду, который смогут получить сделавшие прививку от коронавируса или переболевшие им в последние полгода. Отрицательный ПЦР-тест права на посещение таких зон не дает.
6 октября за сутки в стране погибли от коронавируса 929 заболевших, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 000 со 2 октября. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 662 560 случаев заражения коронавирусом. 6 778 900 пациентов выздоровели от коронавируса, 212 625 – скончались.