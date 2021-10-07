В Курской области власти лишат районы с низким темпом вакцинации дотаций на дороги

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 г., за исключением национальных проектов, полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», — сказал Старовойт. Он уточнил, что отстающими в плане вакцинации являются 13 из 28 районов области. Районам, где темпы прививочной кампании лучше, губернатор поручил выделить дополнительные средства из бюджета на те же нужды. Более 65% привитых есть только в шести муниципалитетах.