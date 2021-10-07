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СК счел избиение мужчины в метро Москвы покушением на убийство

Ведомости

Следователи квалифицировали действия приехавших с Северного Кавказа мужчин, которые 4 октября избили молодого человека в московском метро, как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-секретарь Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления.  Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в ее заявлении.

Кроме того, в действиях кавказцев следствие увидело признаки преступления по статье о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). Дело в том, что напавшие на молодого человека в метро оказали сопротивление полицейским при задержании: один достал предмет, похожий на нож, а второй — перцовый баллончик.

Следователи направили в МВД ходатайство о передаче данного уголовного дело в СК. Ранее полиция возбудила против них дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2. ст. 213 УК РФ). МВД пока материалы в СК не направило.

Накануне видео инцидента распространилось в социальных сетях. На нем три человека в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избивают ногами мужчину. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами.

Ранее по теме: В Москве задержали троих человек после избиения мужчины в метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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