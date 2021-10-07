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Бастрыкин поручил наградить избитого в московском метро мужчину

Ведомости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения избитого в московском метро Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага», говорится на сайте СКР.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», — говорится в сообщении комитета.

25-летнего Романа Ковалева избили в московском метро трое молодых людей. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На нем три человека в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избивают ногами мужчину. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами.

Нападавших задержали, вычислив их с помощью камер, установленных в метро. В СК сообщили, что они оказали сопротивление при задержании, угрожали ножом и перцовым баллончиком. На них также могут завести дело о применении насилия к представителю власти, а их действия квалифицировать как покушение на убийство.

Ранее по теме: СК счел избиение мужчины в метро Москвы покушением на убийство

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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