Песков исключил введение общих по стране мер стимулирования вакцинации от COVID-19
Кремль не планирует на федеральном уровне принимать меры по стимулированию вакцинации населения от коронавируса, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На федеральном уровне нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия — назовем их коронавирусными полномочиями — с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному, но, в любом случае, всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», — сказал он.
Песков отметил, что многие люди «не воспринимают» вакцины принципиально, а другие становятся жертвами различных слухов. В связи с этим задача властей — переубедить людей и активизировать усилия «по пропаганде» вакцинации «в хорошем смысле этого слова», резюмировал он.
Пресс-секретарь президента добавил, что единственный способ спастись от смерти — сделать прививку от COVID-19. Чтобы сподвигнуть людей на это, хороши все меры, подчеркнул Песков.
Сегодня в России впервые с 1 января выявили более 27 000 новых случаев коронавируса за сутки. Инфекция подтвердилась у 27 550 человек, что стало рекордом с 31 декабря прошлого года. Умерли при этом 924 пациента с COVID-19. Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране.