Песков исключил введение общих по стране мер стимулирования вакцинации от COVID-19

«На федеральном уровне нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия — назовем их коронавирусными полномочиями — с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному, но, в любом случае, всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», — сказал он.