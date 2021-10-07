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Песков исключил введение общих по стране мер стимулирования вакцинации от COVID-19

Ведомости

Кремль не планирует на федеральном уровне принимать меры по стимулированию вакцинации населения от коронавируса, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия — назовем их коронавирусными полномочиями — с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному, но, в любом случае, всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», — сказал он.

Песков отметил, что многие люди «не воспринимают» вакцины принципиально, а другие становятся жертвами различных слухов. В связи с этим задача властей — переубедить людей и активизировать усилия «по пропаганде» вакцинации «в хорошем смысле этого слова», резюмировал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что единственный способ спастись от смерти — сделать прививку от COVID-19. Чтобы сподвигнуть людей на это, хороши все меры, подчеркнул Песков.

Сегодня в России впервые с 1 января выявили более 27 000 новых случаев коронавируса за сутки. Инфекция подтвердилась у 27 550 человек, что стало рекордом с 31 декабря прошлого года. Умерли при этом 924 пациента с COVID-19. Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране.

Ранее по теме: В Кремле объяснили рекордную смертность от COVID-19 отказом от вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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