В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий
В Пензенской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин. Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Перекусихин отметил, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 расценивается в регионе как неблагополучная. В связи с чем он поручил обеспечить проведение профилактических прививок работникам следующих сфер: торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также привиться в обязательном порядке должны сотрудники общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики. Кроме того, в перечень вошли и государственные гражданские служащие.
По данным портала стопкоронавирус.рф на 6 октября, в Пензенской области введен масочно-перчаточный режим, запрещено работать заведениям общепита ночью с 23:00 до 6:00 за исключением работы навынос и доставки. А также запрещено оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках. С 4 октября введен запрет на проведение массовых мероприятий. Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 72 379 случаев коронавируса. 58 092 человека выздоровели, 2874 пациента умерли.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан объявили власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.