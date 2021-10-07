В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий

Перекусихин отметил, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 расценивается в регионе как неблагополучная. В связи с чем он поручил обеспечить проведение профилактических прививок работникам следующих сфер: торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также привиться в обязательном порядке должны сотрудники общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики. Кроме того, в перечень вошли и государственные гражданские служащие.