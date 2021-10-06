Обязательную вакцинацию сотрудников промышленности начали с Удмуртии и Рязанской области

Идею об обязательной вакцинации работников промышленности 4 октября на форуме «Биотехмед» поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщал ТАСС. Единственная проблема, по его словам, может заключаться в нормативном обеспечении этой идеи. С предложением о расширении обязательной вакцинации на сотрудников промышленных предприятий и студентов выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что обязательная вакцинация может коснуться 1,5–2 млн человек, занятых в промышленности. Решения по прививочной кампании субъекты должны принять уже в ближайшее время, чтобы иммунитет выработался до декабря – февраля, когда наблюдается пик сезонных простудных заболеваний, сказал Гутенев. Правительство поступает целесообразно, не пытаясь найти универсальный рецепт, а отдавая регионам полномочия по регулированию ситуации, сказал он, добавив, что обязательная вакцинация в промышленности будет оправданным шагом, поскольку позволит, например, обеспечить выполнение гособоронзаказа и реализацию нацпроектов.