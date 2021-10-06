Обязательную вакцинацию сотрудников промышленности начали с Удмуртии и Рязанской области

Обязательную вакцинацию сотрудников промышленности начали с Удмуртии и Рязанской областиЭту идею ранее поддержал министр Денис Мантуров
Удмуртия – один из первых регионов России, который объявил 6 октября обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от ковида. Постановление подписала главный санитарный врач республики Наталья Матюшина. С предложением привить своих сотрудников выступили руководители промпредприятий этого региона, сказал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Также в республике сделают обязательные прививки людям, занятым в торговле и сфере услуг, общепите, соцобслуживании, на транспорте, привьют врачей, учителей, государственных и муниципальных служащих. Вакцинировать от ковида должны не менее 80% работников этих сфер первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом – до 1 декабря 2021 г. Сейчас в Удмуртии от ковида привито 43% взрослого населения, однако этого недостаточно для предотвращения распространения инфекции, следует из постановления главного санврача республики.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Удмуртии 5 октября выявлено 280 заболевших коронавирусом, 173 человека выздоровели, 13 человек умерли. В пресс-службе правительства Удмуртии не ответили на запрос «Ведомостей», насколько обязательная вакцинация сможет увеличить охват прививочной кампании.
Вечером 6 октября сообщение о необходимости привить сотрудников промышленности, предприятий торговли, бытового обслуживания и услуг, общественного питания и т. д. – в общей сложности 80% работников в те же сроки, что и в Удмуртии, появилось на сайте правительства Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Лариса Сараева. Сейчас в области привито 53,5% жителей. По данным «Стопкоронавирус.рф», 5 октября в регионе ковидом заболело 145 человек, умерло от болезни девять человек.
Всего на российских промышленных предприятиях работает 5,1 млн человек без учета малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, следует из данных Росстата. Производственное предприятие ничем не отличается от других организаций – там тоже есть скученность людей, сказал «Ведомостям» избранный депутатом Госдумы президент НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. У санитарного врача региона есть право принимать самостоятельные решения по вакцинации в зависимости от эпидемиологической обстановки, считает он.
Идею об обязательной вакцинации работников промышленности 4 октября на форуме «Биотехмед» поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщал ТАСС. Единственная проблема, по его словам, может заключаться в нормативном обеспечении этой идеи. С предложением о расширении обязательной вакцинации на сотрудников промышленных предприятий и студентов выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что обязательная вакцинация может коснуться 1,5–2 млн человек, занятых в промышленности. Решения по прививочной кампании субъекты должны принять уже в ближайшее время, чтобы иммунитет выработался до декабря – февраля, когда наблюдается пик сезонных простудных заболеваний, сказал Гутенев. Правительство поступает целесообразно, не пытаясь найти универсальный рецепт, а отдавая регионам полномочия по регулированию ситуации, сказал он, добавив, что обязательная вакцинация в промышленности будет оправданным шагом, поскольку позволит, например, обеспечить выполнение гособоронзаказа и реализацию нацпроектов.
На федеральном уровне власти не вводят обязательной вакцинации. Главные санитарные врачи регионов могут вводить ее для определенных категорий граждан, сказала «Ведомостям» представитель вице-премьера Татьяны Голиковой. Теоретически работники сфер, подлежащих обязательной вакцинации по решению санврача субъекта, имеют право отказаться от прививки, однако на практике таких людей ждет отстранение от работы на период неблагополучной эпидемиологической ситуации. На это указывает письмо Минтруда № 14-2/10/В-2314 от 4 марта 2021 г., говорит адвокат Анастасия Санина.
Депутат Госдумы Алексей Куринный, в свою очередь, считает, что обязательная вакцинация работников промышленности не прописана в документе, определяющем категории граждан, для которых прививка носит обязательный характер (приказ Минздрава от 3 февраля 2021 г.). По его мнению, введение обязательной вакцинации приведет к дополнительному росту фиктивных прививок.